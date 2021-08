Mecquignies Salle des fêtes de Mecquignies Mecquignies, Nord Festival “Conteurs en Campagne” avec Frédéric Naud Salle des fêtes de Mecquignies Mecquignies Catégories d’évènement: Mecquignies

Nord

Festival “Conteurs en Campagne” avec Frédéric Naud Salle des fêtes de Mecquignies, 5 novembre 2021, Mecquignies. Festival “Conteurs en Campagne” avec Frédéric Naud

Salle des fêtes de Mecquignies, le vendredi 5 novembre à 20:00

« Le road movie du taureau bleu » par Frédéric Naud Au collège, Cédric est timide. Timide maladif. Timide à ce point, ça se soigne. Il aime Sonia, une fille de sa classe. Il lui déclare sa flamme dix fois par jour, en armure, à cheval, au bord d’un précipice, dans sa chambre… En rêve. Ce lundi matin, quand Sonia se plante devant lui, il rougit. Quand elle ouvre la bouche, il ouvre des yeux de poisson, genre thon. Et quand elle lui demande, devant tout le collège, si c’est bien vrai qu’il a une tante handicapée mentale, il grince des dents (tellement, que t’as envie de le gifler, c’est physique) et s’évanouit. S’ensuit un road-movie amoureux à bord du fameux minibus du foyer Arc-en-Ciel. Une quête vers l’Ouest, vers l’Océan, et un mystérieux taureau bleu… Comment Cédric aurait-il pu imaginer que grâce à sa tante Domino, il allait vivre la romance qu’il n’espérait qu’en rêve ? En collaboration avec la Fédération des Foyers Ruraux du Nord et du Pas de Calais

Tarif : 3.50€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

Tout public à partir de 8 ans Salle des fêtes de Mecquignies Mecquignies Mecquignies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T20:00:00 2021-11-05T21:10:00

Détails Catégories d’évènement: Mecquignies, Nord Autres Lieu Salle des fêtes de Mecquignies Adresse Mecquignies Ville Mecquignies lieuville Salle des fêtes de Mecquignies Mecquignies