Salle des Fêtes de Ghissignies, le samedi 30 octobre à 18:00

« Dentelles et Sabots » par Anne Leviel Un spectacle tonique et malicieux ! Où on rembobine l’histoire quand elle ne nous plaît pas Où le Prince Cochon trouve quand même l’amour…. Derrière la rigolade, le sentiment est vrai. Un programme plutôt enlevé, où de vrais contes s’autorisent un décalage jubilatoire…. (sans toutefois vendre leur âme)

Tarif : 3.50€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

Tout public à partir de 8 ans Salle des Fêtes de Ghissignies 59530 Ghissignies Ghissignies Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T18:00:00 2021-10-30T19:00:00

