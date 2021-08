Englefontaine Salle des Fêtes de Englefontaine Englefontaine, Nord Festival “Conteurs en campagne” avec Achille Grimaud et Carlos Mosai Salle des Fêtes de Englefontaine Englefontaine Catégories d’évènement: Englefontaine

Salle des Fêtes de Englefontaine, le samedi 16 octobre à 15:30

Achille Grimaud se fait remarquer depuis dix ans avec ses récits qui marient à merveille, un ton caustique, le sens du comique et du poétique. D’un air angélique, (mais le sourire n’est pas loin…) il nous entraîne dans les aventures de Renard et Aigle : deux animaux qui se sont rencontrés dans l’obscurité. Deux compagnons qui, au fil de leurs chemins, vont par maladresse créer et révéler les bienfaits de la terre. Avec l’accompagnement en guitare voix de Carlos Mosai, Achille Grimaud plonge petits et grands dans des aventures rocambolesques où les géants et les monstres qui consomment et gaspillent à outrance, ont des allures d’effrayants humains. Car, en vérité, si le conteur évoque le début de l’Histoire… c’est pour mieux nous parler d’aujourd’hui ! Tout public à partir de 8 ans En collaboration avec la Fédération des Foyers Ruraux du Nord-Pas de Calai

3.50€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

3.50€ (gratuit pour les moins de 12 ans)

« Le début des haricots » par Achille Grimaud et Carlos Mosai ou les origines du monde version sucrée-salée. Salle des Fêtes de Englefontaine 59530 Englefontaine

2021-10-16T15:30:00 2021-10-16T16:20:00

