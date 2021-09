Tonnerre Tonnerre Tonnerre, Yonne Festival Contes Givrés – Le Voyage de l’Arche, par Caroline Castelli et Baron Black Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Tonnerre Yonne Tonnerre EUR Dans le cadre de la XXIIIe édition des Contes Givrés en Bourgogne.

Contée, chantée sur des rythmes reggae, voici la quête de l’Arche d’Alliance… Un voyage qui commence au Ghana, qui se poursuit en Jamaïque pour finir en Éthiopie, suivant les pas des Africains ashantis, arrachés à leur terre par l’esclavagisme et déportés dans les îles caribéennes. De témoignage en témoignage, Caroline Castelli et Baron Black rendent hommage aux Anciens Rastas.

Tout public, à partir de 10 ans. Durée 1 h.

