Festival Contes Givrés – La Calebasse à Histoires, par Innocent Yapi Joigny, 9 octobre 2021, Joigny.

Festival Contes Givrés – La Calebasse à Histoires, par Innocent Yapi 2021-10-09 – 2021-10-09 Salle Claude Debussy 61 Rue Saint-Jacques

Joigny Yonne

EUR Dans le cadre de la 23e édition des Contes Givrés en Bourgogne. Innocent Yapi mime, chante et danse les difficultés de survivre dans un monde sens dessus dessous. La Calebasse à Histoires reprend l’esprit des veillées d’autrefois en Côte d’Ivoire, donnant une part active à tous les participants. Chaque soirée se construit avec le public qui décide de sa durée, tire au sort parmi les cent contes, les vingt poèmes et les vingt jokers, ce que racontera le conteur, jovial et hilarant. Tout public.

+33 3 86 91 47 52

Dans le cadre de la 23e édition des Contes Givrés en Bourgogne. Innocent Yapi mime, chante et danse les difficultés de survivre dans un monde sens dessus dessous. La Calebasse à Histoires reprend l’esprit des veillées d’autrefois en Côte d’Ivoire, donnant une part active à tous les participants. Chaque soirée se construit avec le public qui décide de sa durée, tire au sort parmi les cent contes, les vingt poèmes et les vingt jokers, ce que racontera le conteur, jovial et hilarant. Tout public.

dernière mise à jour : 2021-09-20 par