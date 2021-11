Rocles Salle des fêtes Rocles Lozère, Rocles Festival Contes et rencontres Salle des fêtes Rocles Rocles Catégories d’évènement: Lozère

Salle des fêtes Rocles, le samedi 20 novembre à 20:30

Après la méningite des poireaux qui retraçait la vie et le combat de François Tosquelles, Frédéric Naud conteur et Jeanne Videau comédienne, se lancent dans un nouveau projet : raconter à leur demande l’histoire et l’amour hors norme de Jill formatrice d’accompagnantes sexuelles et Marcel Nuss porteur de pluri-handicap presque entièrement paralysé. Couple militant pour la reconnaissance des droits sexuels des personnes en situation de handicap. Dans un dispositif scénique encombré évoquant à la fois l’empêchement physique de Marcel et les machines qui l’assistent par le biais de textes de Marcel, de récits de chansons, les deux artistes interrogent nos représentations normatives de l’amour, du désir. Ils questionnent la liberté de toutes et tous de jouir des droits sexuels au regard des empêchements visibles et/ou invisibles de chacun(e). Raconter l’histoire de Marcel Nuss et de Jill aujourd’hui c’est faire honneur au combat de cet homme et de ses proches, c’est poursuivre une réflexion sur le handicap, sur notre société, notre humanité.

10 euros

