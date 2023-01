Festival Contes et autres Clérieusités Clérieux Clérieux Clérieux Catégories d’Évènement: Clérieux

Drôme

Festival Contes et autres Clérieusités Clérieux, 9 juin 2023, Clérieux Clérieux. Festival Contes et autres Clérieusités Association « La Culturieuze » Mairie de Clérieux Place de la Mairie Clérieux Drôme Mairie de Clérieux Association « La Culturieuze »

2023-06-09 – 2023-06-17

Mairie de Clérieux Association « La Culturieuze »

Clérieux

Drôme Clérieux Festival Contes et autres Clérieusités

Du 9 au 17 juin 2023 à Clérieux lesclerieuzites@gmail.com http://clerieuzites.fr/ Mairie de Clérieux Association « La Culturieuze » Clérieux

dernière mise à jour : 2023-01-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Clérieux, Drôme Autres Lieu Clérieux Place de la Mairie Adresse Clérieux Drôme Mairie de Clérieux Association "La Culturieuze" Ville Clérieux Clérieux lieuville Mairie de Clérieux Association "La Culturieuze" Clérieux Departement Drôme

Clérieux Place de la Mairie Clérieux Clérieux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clerieux-clerieux/

Festival Contes et autres Clérieusités Clérieux 2023-06-09 was last modified: by Festival Contes et autres Clérieusités Clérieux Clérieux Place de la Mairie 9 juin 2023 Association "La Culturieuze" Mairie de Clérieux Place de la Mairie Clérieux Drôme Clérieux Clérieux, Drôme Drôme

Clérieux Clérieux Drôme