Festival Contes en Marches : Spectacle surprise ! Contes Monistrol-sur-Loire

17 mai 2022

2022-05-17 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-17

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Laissez – vous guider ce soir ! Un conteur ou une conteuse vous proposera, dans un lieu insolite, ou à l’histoire particulière, un spectacle inoubliable… et nous vous

emmènerons les yeux bandés (ou non!) jusqu’au lieu de spectacle. Monistrol-sur-Loire

