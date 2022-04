Festival Contes en Marches :l’histoire de la Mouffiette La Chapelle-d’Aurec La Chapelle-d'Aurec Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chapelle-d'Aurec

Festival Contes en Marches :l’histoire de la Mouffiette La Chapelle-d’Aurec, 25 mai 2022, La Chapelle-d'Aurec. Festival Contes en Marches :l’histoire de la Mouffiette La Chapelle-d’Aurec

2022-05-25 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-25

La Chapelle-d’Aurec Haute-Loire La Chapelle-d’Aurec Laissez-vous emmener aux Amériques, dans les grandes étendues sauvages et les forêts verdoyantes des Indiens…Un spectacle porté par le collectif Konsl’Diz, organisateur depuis 15 ans de ce festival Contes en Marches.

Contes & musique- A partir de 5 ans +33 4 71 61 20 80 La Chapelle-d’Aurec

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chapelle-d'Aurec Autres Lieu La Chapelle-d'Aurec Adresse Ville La Chapelle-d'Aurec lieuville La Chapelle-d'Aurec Departement Haute-Loire

La Chapelle-d'Aurec La Chapelle-d'Aurec Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-daurec/

Festival Contes en Marches :l’histoire de la Mouffiette La Chapelle-d’Aurec 2022-05-25 was last modified: by Festival Contes en Marches :l’histoire de la Mouffiette La Chapelle-d’Aurec La Chapelle-d'Aurec 25 mai 2022 Haute-Loire La Chapelle-d'Aurec

La Chapelle-d'Aurec Haute-Loire