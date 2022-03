Festival Contes en Maisons, les 10 ans Bois-le-Roi Bois-le-Roi Catégories d’évènement: Bois-le-Roi

Seine-et-Marne

Festival Contes en Maisons, les 10 ans Bois-le-Roi, 12 mars 2022, Bois-le-Roi.

2022-03-12 19:00:00

Bois-le-Roi Seine-et-Marne Bois-le-Roi Le festival Contes en Maisons revient en Seine-et-Marne, pour ses 10 ans !

10 ans de contées, 10 ans de partages, 10 ans de rêve, 10 ans de routes sillonnées dans la Seine-et-Marne, ça se fête ! contesenmaisons@fdfr77.org +33 6 80 91 83 63 https://fdfr77.org/contes-en-maisons-2022-10eme-edition/ Bois-le-Roi

