Festival Contes en Hiver Tarbes, 3 février 2023

2023-02-03 – 2023-02-19

30 40 EUR

Le festival Contes en Hiver est une initiative portée par la Ligue de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées.

Festival itinérant au cœur de l’hiver, il déploie l’art du conte aux quatre coins du département.

Faire connaître la spécificité et dire l’importance de cet art de la parole dans un esprit de partage et de convivialité est au centre de notre projet.

Les contes de fées ont traversé nos vies… Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, le Petit Poucet ou encore la Petite Sirène…

Tous ont bercé notre enfance et nous ont fait rêver et frémir. Nous les avons lus, entendus et partagés chez nous, à l’école… On pourrait croire qu’ils sont à présent désuets, tombés dans l’oubli… Mais c’est loin d’être le cas ! Encore aujourd’hui, nos enfants et petits-enfants les réclament !

Ces contes traditionnels nous accompagnent sur le chemin de la vie et nous font grandir. En effet, ils donnent du sens, nous délivrent des messages sur « comment vivre ? »

Ils offrent des possibilités infinies d’interprétations, et chacun en fait sa lecture en fonction de sa personne et de ses besoins profonds du moment.

Aujourd’hui, ces contes sont revisités, réinterprétés voire détournés, faisant écho à notre société.

Par la voix de certains de nos conteuses et conteurs invités, nous avons choisi dans cette édition de mettre en lumière une façon plus actuelle de faire vivre ces histoires intemporelles.

> Programme complet en téléchargement

contesenhiver@fol65.fr http://www.contesenhiver.com/

