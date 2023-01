Festival contes en hiver, spectacle « l’oiseau de feu » Maubourguet Maubourguet Maubourguet Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

2023-02-04 18:30:00

Le festival Contes en Hiver est une initiative portée par la Ligue de l'Enseignement des Hautes-Pyrénées. Festival itinérant au cœur de l'hiver, il déploie l'art du conte aux quatre coins du département. Faire connaître la spécificité et dire l'importance de cet art de la parole dans un esprit de partage et de convivialité est au centre de notre projet. Pour que le festival ne soit pas juste un enchaînement de spectacle et de consommation culturelle mais bien une vraie rencontre entre un public et des artistes, nous privilégions le temps et l'espace donnés aux artistes pour déployer leur art. Au cours de chacun des quarte week-ends élargis qui composent le festival, deux conteurs sont invités et l'occasion est donnée au public d'en découvrir les différentes facettes à travers plusieurs spectacles pour tous les âges. Rencontrer l'univers d'un conteur, c'est découvrir un univers singulier, c'est découvrir une façon singulière de raconter des histoires, d'embarquer le public dans l'imaginaire. Du conte traditionnel aux créations contemporaines, le festival Contes en Hiver donne un espace de parole à des conteurs venus d'horizons divers. La médiathèque de Maubourguet propose dans le cadre du festival « Contes en hiver », un spectacle de Frédéric Naud, « L'oiseau de feu », contes tout public à partir de 9 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

