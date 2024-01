Festival contes en hiver « Le chat qui allait son chemin tout seul » Médiathèque Andrest, samedi 10 février 2024.

Dans le cadre du festival Contes en Hiver, découvrez le spectacle « Le chat qui allait son chemin tout seul » par la conteuse Katrin Maure. Spectacle gratuit destiné au jeune public à partir de 5 ans.

« Un voyage à travers les âges, aux temps anciens où les animaux sauvages s’en allaient par les chemins mouillés du bois sauvage.

Où l’on apprend comment l’homme et surtout la femme les domestiqua et comment le chat solitaire et sauvage sut rester libre et fidèle à lui-même envers et contre tous.

En hommage à Rudyard Kipling. »

A propos de la conteuse, Katrin Maure

Les histoires ont chatouillés ses oreilles depuis son plus jeune âge…

Au « hasard » de sa vie, de ses pas, de ses rencontres, elle a ressenti un jour l’irrépressible envie de mettre le chemin sous ses pieds, les images dans sa tête et les mots dans sa bouche pour les partager en retour.

C’est ainsi qu’elle s’est mise à raconter sur les places de villages à qui voulait l’écouter. Elle s’est alors forgé un répertoire varié fait de contes de légendes et de mythes. Conteuse en mouvement, elle aime amener son public en balade sur le dos de la terre. Elle raconte aux tout-petits comme aux plus grands.

Le festival Contes en Hiver est une initiative portée par la Ligue de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées.

Festival itinérant au cœur de l’hiver, il déploie l’art du conte aux quatre coins du département.

Faire connaître la spécificité et dire l’importance de cet art de la parole dans un esprit de partage et de convivialité est au centre de notre projet.

Pour que le festival ne soit pas juste un enchaînement de spectacle et de consommation culturelle mais bien une vraie rencontre entre un public et des artistes, nous privilégions le temps et l’espace donnés aux artistes pour déployer leur art.

Au cours de chacun des quarte week-ends élargis qui composent le festival, deux conteurs sont invités et l’occasion est donnée au public d’en découvrir les différentes facettes à travers plusieurs spectacles pour tous les âges.

Rencontrer l’univers d’un conteur, c’est découvrir un univers singulier, c’est découvrir une façon singulière de raconter des histoires, d’embarquer le public dans l’imaginaire.

Médiathèque ANDREST

Andrest 65390 Hautes-Pyrénées Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:30:00

fin : 2024-02-10



