Festival contes en hiver, « 42.195, le marathon d’une vie » MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Dans le cadre du festival « Contes en hiver », venez découvrir « 42.195, le marathon d’une vie » un spectacle de Marc Buléon, contes tout public à partir de 12 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

» 42.195, c’est la longueur précise, en mètres, d’un marathon.

A vingt ans Zéphyrin Legros rêve de devenir champion de la discipline.

Sur les chemins escarpés de l’entraînement intensif, plusieurs fois il se fourvoie.

Un jour il va trop loin et sa vie bascule.

4 mètres, c’est la distance que devra tenter de franchir ce même Zéphyrin Legros à l’âge de quatre-vingts ans, la distance qui sépare le fauteuil sur lequel il est assis de la porte des toilettes de sa chambre à le maison de retraite..

42.195 est un spectacle qui parle de la trace qu’on laisse derrière soi. »

A propos du conteur, Marc Buléon

Quand il arrive sur scène, il remplit tout l’espace de sa seule présence. Il est là, droit sur ses jambes et de sa voix profonde, il raconte. Il raconte pour rattraper le temps égaré de son enfance, ce temps où les histoires n’avaient pas leur place.

Dire, être entendu. Parole droite et ferme pour raconter l’homme au sein de l’univers.

Il a travaillé l’oralité avec un groupe de personnes autistes pendant plus d’une dizaine d’années. De cette expérience, qui a permis de confronter les imaginaires de chacun, un spectacle est né, joué par ces hommes et ces femmes. Ce spectacle, qu’il joue maintenant seul, a transformé sa vie de conteur.

Le festival Contes en Hiver est une initiative portée par la Ligue de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées.

Festival itinérant au cœur de l’hiver, il déploie l’art du conte aux quatre coins du département.

Faire connaître la spécificité et dire l’importance de cet art de la parole dans un esprit de partage et de convivialité est au centre de notre projet.

Pour que le festival ne soit pas juste un enchaînement de spectacle et de consommation culturelle mais bien une vraie rencontre entre un public et des artistes, nous privilégions le temps et l’espace donnés aux artistes pour déployer leur art.

Au cours de chacun des quarte week-ends élargis qui composent le festival, deux conteurs sont invités et l’occasion est donnée au public d’en découvrir les différentes facettes à travers plusieurs spectacles pour tous les âges.

Rencontrer l’univers d’un conteur, c’est découvrir un univers singulier, c’est découvrir une façon singulière de raconter des histoires, d’embarquer le public dans l’imaginaire.

Du conte traditionnel aux créations contemporaines, le festival Contes en Hiver donne un espace de parole à des conteurs venus d'horizons divers.

MAUBOURGUET CAC Jean Glavany

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 18:30:00

fin : 2024-02-03



