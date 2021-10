Beauvais Beauvais Beauvais, Oise Festival contes d’Automne : Waka Dandan, l’arbre magique – Flopy Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Festival contes d'Automne : Waka Dandan, l'arbre magique – Flopy Beauvais, 13 novembre 2021, Beauvais.

2021-11-13 – 2021-11-13

Beauvais Oise En partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Oise.

Samedi 13 novembre à 15h

Médiathèque Saint-Jean Dans une grande forêt, toutes les espèces animales vivent en parfaite harmonie. Depuis trois semaines, la sécheresse sévit. Une nuit, le roi Lion fait un rêve dans lequel il voit un arbre magique qui contient tous les fruits et légumes. Le lendemain, il demande aux animaux de partir à tour de rôle à la recherche de l’arbre magique. Parviendront-ils à ramener l’arbre pour le bonheur de tous ? À partir de 4 ans.

