Orrouy Orrouy Oise, Orrouy Festival Contes d’Automne Orrouy Orrouy Catégories d’évènement: Oise

Orrouy

Festival Contes d’Automne Orrouy, 1 décembre 2021, Orrouy. Festival Contes d’Automne Orrouy

2021-12-01 16:00:00 – 2021-12-01

Orrouy Oise Orrouy 0 0 0 Dans le cadre du Festival Contes d’Automne qui se déroule jusqu’au 4 décembre, dans l’Oise, la Médiathèque communale de Gilocourt, en partenariat avec le Syndicat scolaire intercommunal et la commune d’Orrouy, propose un spectacle petite enfance (à partir de 18 mois) « Histoires de poches » , présenté par la conteuse Mathilde Arnaud le mercredi 1er décembre à 16h00 dans la salle communale d’Orrouy, située 83 rue Montlaville. Réservations au 06 45 80 68 40 Nombre de places limitées Dans le cadre du Festival Contes d’Automne qui se déroule jusqu’au 4 décembre, dans l’Oise, la Médiathèque communale de Gilocourt, en partenariat avec le Syndicat scolaire intercommunal et la commune d’Orrouy, propose un spectacle petite enfance (à partir de 18 mois) « Histoires de poches » , présenté par la conteuse Mathilde Arnaud le mercredi 1er décembre à 16h00 dans la salle communale d’Orrouy, située 83 rue Montlaville. Réservations au 06 45 80 68 40 Nombre de places limitées +33 6 45 80 68 40 Dans le cadre du Festival Contes d’Automne qui se déroule jusqu’au 4 décembre, dans l’Oise, la Médiathèque communale de Gilocourt, en partenariat avec le Syndicat scolaire intercommunal et la commune d’Orrouy, propose un spectacle petite enfance (à partir de 18 mois) « Histoires de poches » , présenté par la conteuse Mathilde Arnaud le mercredi 1er décembre à 16h00 dans la salle communale d’Orrouy, située 83 rue Montlaville. Réservations au 06 45 80 68 40 Nombre de places limitées Pixabay

Orrouy

dernière mise à jour : 2021-11-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays Valois

Détails Catégories d’évènement: Oise, Orrouy Autres Lieu Orrouy Adresse Ville Orrouy lieuville Orrouy