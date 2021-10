Bresles Bresles Bresles, Oise Festival Contes d’automne Lesdits d’Ali – Ali Merghache Bresles Bresles Catégories d’évènement: Bresles

Oise

Festival Contes d’automne Lesdits d’Ali – Ali Merghache Bresles, 16 novembre 2021, Bresles. Festival Contes d’automne Lesdits d’Ali – Ali Merghache Bresles

2021-11-16 – 2021-11-16

Bresles Oise Bresles 0 0 En partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Oise. Mardi 16 novembre à 20h

Médiathèque Madeleine-Odent (5 ter, rue de l’Herbier)

Gratuit, sur inscription au 03 65 94 01 07 ou àmediatheque@bresles.fr Avec malice et poésie, Ali Merghache nous fait voyager à travers des contes venus du monde entier.

Organisé par la Médiathèque Départementale de l’Oise.

Durée : 1h. Tous publics. En partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Oise. Mardi 16 novembre à 20h

Médiathèque Madeleine-Odent (5 ter, rue de l’Herbier)

Gratuit, sur inscription au 03 65 94 01 07 ou àmediatheque@bresles.fr Avec malice et poésie, Ali Merghache nous fait voyager à travers des contes venus du monde entier.

Organisé par la Médiathèque Départementale de l’Oise.

Durée : 1h. Tous publics. +33 3 65 94 01 07 En partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Oise. Mardi 16 novembre à 20h

Médiathèque Madeleine-Odent (5 ter, rue de l’Herbier)

Gratuit, sur inscription au 03 65 94 01 07 ou àmediatheque@bresles.fr Avec malice et poésie, Ali Merghache nous fait voyager à travers des contes venus du monde entier.

Organisé par la Médiathèque Départementale de l’Oise.

Durée : 1h. Tous publics. Médiathèque

Bresles

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bresles, Oise Autres Lieu Bresles Adresse Ville Bresles lieuville Bresles