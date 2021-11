Festival Contes d’Automne – Les Dits d’Ali Ivry-le-Temple, 21 novembre 2021, Ivry-le-Temple.

Festival Contes d’Automne – Les Dits d’Ali Ivry-le-Temple

2021-11-21 15:30:00 – 2021-11-21 16:30:00

Ivry-le-Temple Oise Ivry-le-Temple

Le Festival des Contes d’automne donne rendez-vous à tous les amateurs d’histoires du 5 novembre au 4 décembre prochain dans plus de 50 communes de l’Oise.

Ali Merghache est un conteur, musicien qui n’a de cesse de parcourir les chemins du conte. Sur scène, il se fait tantôt troubadour et hâbleur, tantôt spirituel et plein de sagesse.

Les Dits d’Ali – Public : à partir de 6 ans. Durée : 1h00

C’est une mosaïque d’histoires qui varie selon l’inspiration de l’artiste. Un spectacle populaire, interactif et joyeux qui met du baume au cœur. Avec malice et poésie, Ali Merghache nous fait voyager à travers des contes venus du monde entier.

Places limitées, réservation obligatoire.

+33 6 82 68 17 82

L’Ivrythèque

Ivry-le-Temple

