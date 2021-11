Festival Contes d’Automne – Deux coups de cuillère à pot Saint-Crépin-Ibouvillers, 9 novembre 2021, Saint-Crépin-Ibouvillers.

Festival Contes d’Automne – Deux coups de cuillère à pot Saint-Crépin-Ibouvillers

2021-11-09 20:00:00 – 2021-11-09 20:45:00

Saint-Crépin-Ibouvillers Oise Saint-Crépin-Ibouvillers

Deux coups de cuillère à pot – Muriel REVOLLON

Public : à partir de 4 ans – Durée : 45 min

Prenez un soupçon d’imagination, une poignée de mots choisis, une pincée de complicité, quelques grammes de fantaisie, agitez, puis saupoudrez le tout de malice.

Laissez réchauffer au feu doux du partage… et … ding !!!!

Le savoureux parfum de petites histoires gourmandes chatouillent les narines et titillent les papilles en… passant par l’oreille.

Quelques contes amuse-gueules à grignoter et d’autres plus sucrés à laisser fondre sur la langue :

Venez déguster notre menu conté…

bibliostcrepin@gmail.com https://bibliostcrepin.blog4ever.com/

Bibliothèque de Saint Crépin

Saint-Crépin-Ibouvillers

