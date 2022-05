Festival Contes d’automne, 4 novembre 2022, .

Festival Contes d’automne

2022-11-04 – 2022-12-03

Pendant quatre semaines, de villes en villages, le festival « Contes d’automne » invite les spectateurs à découvrir des contes de tous horizons.

Il s’attache à toucher tous les publics, de 0 à 99 ans et sur l’ensemble du territoire.

Merveilleux, imaginaire, fantastique en sont les maîtres mots !

Laissez-vous embarquer par nos conteurs qui vous feront rêver et frissonner avec des histoires issues de leur imaginaire. Le festival se clôture par une semaine dédiée aux petites oreilles, ce qui permettra aux plus petits de découvrir l’univers du conte.

Plus de 50 dates sont programmées sur l’ensemble du département : spectacles, rencontres, lectures, ateliers créatifs, il y en aura pour tous les goûts !

Conseil Départemental de l’Oise

