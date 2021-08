Moutrot 196 grand rue. Jardin du festival Meurthe-et-Moselle, Moutrot festival contes aux 4 vents 196 grand rue. Jardin du festival Moutrot Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

### 3 jours de paroles conteuses et de spectacles. 20 spectacles, 6 entre-sorts, des animations, une scène ouverte, une programmation scolaire. Dans un lieu bucolique et magique, venez retrouver ou découvrir les artistes conteurs. Pass sanitaire obligatoire. Food trucks et buvette sur le site ### Accès gratuit au site. Réservation avant le festival fortement conseillée. Spectacles à l’abri. ### programme : [https://fr.calameo.com/books/0067505317e8f990b76d3](https://fr.calameo.com/books/0067505317e8f990b76d3) 3 jours de paroles conteuses et de spectacles pour tous 196 grand rue. Jardin du festival 54113 moutrot Moutrot Meurthe-et-Moselle

