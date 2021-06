FESTIVAL « CONTES AU JARDIN » Meung-sur-Loire, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Meung-sur-Loire.

FESTIVAL « CONTES AU JARDIN » 2021-07-07 – 2021-07-07

Meung-sur-Loire Loiret

Chaque séance, gratuite, se veut synonyme de divertissement et d’évasion pour tous les âges. Aventures imaginaires et histoires extraordinaires sont au programme de chaque moment où petits et grands sont invités à se laisser porter par la voix envoûtante du conteur.

Tous les mercredis de juillet venez découvrir un spectacle jeune public !

+33 2 38 44 32 28 https://www.meung-sur-loire.com/

Mairie de Meung sur Loire

