Festival « Contes au jardin » Meung-sur-Loire, 1 juillet 2022, Meung-sur-Loire.

Festival « Contes au jardin »

Jardin du Centre de loisirs Meung-sur-Loire Loiret OT TERRES DU VAL DE LOIRE

2022-07-01 16:00:00 – 2022-07-31 17:00:00

Meung-sur-Loire

Loiret

Meung-sur-Loire

Il était une fois un tapis de verdure, sis au cœur d’une charmante cité médiévale ! Au programme de cette édition 2022, quatre spectacles pour plaire aux plus petits, comme aux accompagnateurs ! « Femmes Kamishibaï » par le Cie Les Chats Pitres – à partir de 4 ans, 45 min : Théâtre de papier. « Tintamar(r)e » par L’art et la mamaille – à partir de 3 ans, 45 min : Conte musical. « Au hasard des chemins » par Kristof Le Garff et Florent de la Cie Allo Maman Bobo – à partir de 5 ans, 45 min : spectacle de contes, marionnettes et musique. « Kit à survivre » par Abigaïl Dutertre de la Cie 60 décibels – à partir de 6 ans, 55 min : solo clownesque féminin tout terrain !

14ème édition des lectures au jardin !

+33 2 38 44 32 28

Il était une fois un tapis de verdure, sis au cœur d’une charmante cité médiévale ! Au programme de cette édition 2022, quatre spectacles pour plaire aux plus petits, comme aux accompagnateurs ! « Femmes Kamishibaï » par le Cie Les Chats Pitres – à partir de 4 ans, 45 min : Théâtre de papier. « Tintamar(r)e » par L’art et la mamaille – à partir de 3 ans, 45 min : Conte musical. « Au hasard des chemins » par Kristof Le Garff et Florent de la Cie Allo Maman Bobo – à partir de 5 ans, 45 min : spectacle de contes, marionnettes et musique. « Kit à survivre » par Abigaïl Dutertre de la Cie 60 décibels – à partir de 6 ans, 55 min : solo clownesque féminin tout terrain !

© Ville de Meung

Meung-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-06-25 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE