Festival Conte toujours, ça m’intéresse. Lavardac OT de l'Albret Lavardac Catégories d’Évènement: Lavardac

Lot-et-Garonne

Festival Conte toujours, ça m’intéresse., 18 mars 2023, Lavardac OT de l'Albret Lavardac. Festival Conte toujours, ça m’intéresse. Avenue de la Victoire Lavardac Lot-et-Garonne

2023-03-18 – 2023-03-18 Lavardac

Dans le cadre du festival, « Conte toujours, ça m'intéresse », le spectacle La tournée des grands contes, sera présenté par le conteur Pierre Delye. » Il sera raconté l'histoire d'un prince, d'une femme qui le fera travailler, d'un homme blanc, d'un drôle de métier avec aussi des images tellement belles qu'on les croirait réelles ».

