Festival Constellations Villette Makerz, 3 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 3 au 5 septembre 2021 :

vendredi, samedi, dimanche de 14h à 20h

gratuit

Constellations, le petit festival au cœur de Under the Radar vous donne rendez-vous samedi 4 et dimanche 5 septembre pour deux après-midis aux confins de la galaxie jazz.

El Memorioso – le samedi 4 septembre – 14h00

Improviser une pièce, puis la rejouer cinq fois. La différence entre les versions est infime. Version après version, à la manière d’une succession de calques troubles, la mémoire se stratifie pour finalement laisser apparaître un souvenir de référence de la pièce initiale, reconstitué à tâtons.

Globe – le samedi 4 septembre – 15h30

Electro, Music, Dance, Love. Les mots clés pour le meilleur dancefloor du 19e arrondissement. Quartet puissant, guitare – sax(o) – basse – batterie avec en plus un semi remorque de machines électroniques, une pure expérience à vivre en live.

Onze Heures Onze Orchestra – le samedi 4 septembre – 17h00

De tout temps, l’Homme a tenté de concevoir des machines capables de présenter des capacités ressemblant au vivant, en construisant des horloges et des automates, puis des robots. Cet univers a inspiré le Onze Heures Onze Orchestra, en explorant des techniques d’automatisation de jeu, ou d’écriture, que peuvent être la musique répétitive, la musique de processus ou l’aléatoire.

Healing Orchestra : Free Jazz for the People ! – le samedi 4 septembre – 18h30

Le Healing Orchestra lance un nouveau manifeste engagé, exalté et furieux, parcourant toutes les formes du jazz, parsemé de riffs mingussiens, de balade à la Sun Ra, d’hymnes universels, de musique populaire, de transe swing et jubilatoire. Une affirmation humaniste, urgente et nécessaire pour les luttes à venir.

Orchid – le dimanche 5 septembre – 14h00

Émanation du collectif de jazz Déluge, l’ORCHID est un ensemble moderne qui puise à la source des big bands de l’ère swing puis des sixties, mais aussi de la musique savante européenne, des musiques du monde et même de ses homologues américains (Maria Schneider, Kenny Wheeler), jusqu’à la musique d’aujourd’hui.

Purple Gazelle – le dimanche 5 septembre – 15h30

Le saxophone baryton allie son timbre grave et suave avec celui de la trompette, chaud et brillant. Tandis que batterie et contrebasse tiennent à elles seules les rênes du tempo. Forts d’une complicité de longue date, les quatre compères savent faire de chaque concert un nouveau terrain de jeu pour des expérimentations nouvelles, au cours desquelles chacun d’eux peut exprimer ses qualités de soliste.

Matthieu Naulleau – le dimanche 5 septembre – 17h00

Le pianiste de nOx.3, postK, Collectif Paris Swing, Magnetic Ensemble ou Umlaut Big Band, porté par l’ingénieur du son Valérian Langlais, et armé d’une douzaine de gestes barrières pianistiques, nous pond un set techno sauvage pour piano préparé et amplifié.

Dehors Dedans – le dimanche 5 septembre – 18h30

Une création scénique collective qui explore en musique la dialectique du dedans / dehors. L’actualité pousse chacun d’entre nous à s’interroger sur sa liberté de circulation entre l’extérieur et l’intérieur. Pousse-Pousse Production a décidé d’initier sa prochaine création musicale, en mettant en valeur le dialogue.

Événements -> Festival / Cycle

Villette Makerz 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, France Paris 75019

11 : Jourdain (622m) 11 : Pyrénées (670m)



Contact :Jazz à la Villette 01 44 84 44 84 https://jazzalavillette.com/fr/

Événements -> Festival / Cycle Musique;En famille

Date complète :

2021-09-03T14:00:00+02:00_2021-09-03T20:00:00+02:00;2021-09-04T14:00:00+02:00_2021-09-04T20:00:00+02:00;2021-09-05T14:00:00+02:00_2021-09-05T20:00:00+02:00

Festival Constellations