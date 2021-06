Festival Confluent d’Arts Château La Rivière, 1 août 2021-1 août 2021, La Rivière.

**Château de La Rivière les 1er, 2 et 3 juillet 2021** **avec :** **- le concert de Catherine RINGER chante Les Rita Mitsouko ⚠️ COMPLET** **- Yannick Jaulin est un conteur, un acteur, un dramaturge français, un humoriste et Chevalier des Arts et des Lettres. Il est à l’art du conte ce que l’auteur de nouvelles est à la littérature.** _**Les concerts :**_ – des Barbeaux – des Romano Dandies – de Chelabôm – de Melting Pot _**Les expositions**_ _:_ – du Muséum Nomade d’Histoires Pas Naturelles, – de Catherine Lacroix et de La Tribu de La Forêt avec Constance Malaquin. _L______**a projection du film**_ Green Book de Peter Farrely avec Viggo Mortensen, Ali Mahershaia, Linda Cardellini … _**Et les spectacles de**_ : – la Cie Scopitone – la Cie La Femme Chaussette – la Cie À Pas Contés – la Cie Tout Par Terre – le Collectif du Prélude – la Cie Deabru Beltzak **Des visites des caves souterraines de 8 hectares du Château de La Rivière seront organisées en fonction des horaires d’ouverture des portes** * Bar à vins avec les vignerons de la commune de La Rivière ( Vins de Fronsac ) * Buvette * Restauration sur place avec de nombreux Food-Trucks **Renseignements Réservations – Billetterie** * Yannick Jaulin sur le site du Château de La Rivière : 05 57 55 56 56 * [[http://www.chateau-de-la-riviere.com](http://www.chateau-de-la-riviere.com)](http://www.chateau-de-la-riviere.com) * Mairie de La Rivière 05 57 24 98 28 * Baz’art 05 57 74 70 69 – [[http://www.le-bazart.com](http://www.le-bazart.com)](http://www.le-bazart.com) * Le Rocher de Palmer 05 56 74 80 00 – [[http://www.lerocherdepalmer.fr](http://www.lerocherdepalmer.fr)](http://www.lerocherdepalmer.fr)

