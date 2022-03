FESTIVAL CONFLUENT D’ARTS Château de La Rivière, 7 juillet 2022, La Rivière.

FESTIVAL CONFLUENT D’ARTS

du jeudi 7 juillet au samedi 9 juillet à Château de La Rivière

Il était une fois un Château perché sur un promontoire, dominant une vallée. Entouré de bois et de vignes, il cachait ses secrets dans de profondes caves. Ce Château pris le nom du village où il était niché. Son architecture lui fait ressembler à ceux des contes de fées, et il est bien normal qu’au 21ème siècle, ce Château de La Rivière, nous conte d’autres histoires plus contemporaines, faites de musique, d’arts de la rue, d’expositions, de dégustations théâtralisées. Ce Château nous invite dans un monde pluridisciplinaire, où les arts se rassemblent, dans des espaces naturels qui se métamorphosent en espaces scéniques. Le charme du lieu donne une autre dimension aux spectacles, de taille humaine et conviviale où chacune et chacun respirent un vent de liberté et de partage avec l’ambiance que distillent les artistes. Pour cette 5ème édition, le Festival Confluent d’Arts du Château de La Rivière vous invite à aller à la découverte de propositions artistiques choisies pour vous faire voyager. Un voyage musical, avec plusieurs formations qui ont déjà séduit un large public, et que nous avions envie de vous offrir dans ce cadre unique, pour une communion festive et sans pareille. En effet, nos “Têtes d’affiche” de 2022 devraient sans aucun doute vous séduire : BEN MAZUÉ, LA FEMME, LES AMAZONES D’AFRIQUE. Un voyage très chorégraphique pour la partie Arts de la rue, un voyage singulier avec le sculpteur Marc Petit, et un voyage atypique avec une dégustation de mots et de vins. Alors, nous vous attendons pour ce tour d’horizon autour du spectacle vivant, soyez les bienvenus au Festival CONFLUENT D’ARTS

Entrée libre ou sur réservation

Le Château de La Rivière vous invite dans un monde pluridisciplinaire, où les arts se rassemblent, dans des espaces naturels qui se métamorphosent en espaces scéniques.

Château de La Rivière 33126 La Rivière La Rivière Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-07T18:00:00 2022-07-07T23:59:00;2022-07-08T18:00:00 2022-07-08T23:59:00;2022-07-09T15:00:00 2022-07-09T23:59:00