Festival Confluent d’Arts au Château de La Rivière, 6 juillet 2023, La Rivière Gironde Tourisme La Rivière.

Festival Confluent d’Arts au Château de La Rivière

2 rue de Goffre La Rivière Gironde

2023-07-06 – 2023-07-06

La Rivière

Gironde

La Rivière

EUR 0 39 Parce que faire du vin est un art, dont celui des assemblages ? Parce que ce petit village du Fronsadais se situe à quelques kilomètres de l’Estuaire de la Gironde, mariage de la Dordogne et de la Garonne ? Le remarquable Château de la Rivière accueille la 4ème édition du festival Confluents d’Arts. Un rendez-vous estival où, comme son nom l’indique, les expressions artistiques se croisent, et se laissent déguster.

Concerts, cinéma, dégustation musicale, théâtre de rue et expositions composent votre programme au fil de trois jours de fête et de culture.

Il était une fois un Château perché sur un promontoire, dominant une vallée. Entouré de bois et de vignes, il cachait ses secrets dans de profondes caves. Ce Château pris le nom du village où il était niché. Son architecture lui fait ressembler à ceux des contes de fées, et il est bien normal qu’au 21ème siècle, ce Château de La Rivière, nous conte d’autres histoires plus contemporaines, faites de musique, d’arts de la rue, d’expositions, de dégustations théâtralisées.

Ce Château nous invite dans un monde pluridisciplinaire, où les arts se rassemblent, dans des espaces naturels qui se métamorphosent en espaces scéniques. Le charme du lieu donne une autre dimension aux spectacles, de taille humaine et conviviale où chacune et chacun respirent un vent de liberté et de partage avec l’ambiance que distillent les artistes.

Château de la Rivière

festival Confluent d’Arts

La Rivière

dernière mise à jour : 2023-02-05 par Gironde Tourisme