Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne 10 25 EUR Le festival Confluences Musicales à Azé, ce sont trois jours de festivités musicales sous la direction artistique de Nicolas Menut. Au programme :

– Jeudi 26 août à 20h30 : Boccherini, Franck, Dvoràk

– Vendredi 27 août à 20h30 : Beethoven, Saint-Saëns, Halvorsen, Schubert, Mozart

– Samedi 28 août à 16h00 : concert famille (tarif unique 5 €)

– Samedi 28 août à 20h30 : Rachmaninov, Mendelson, Schumann. Les artistes du festival : Rozarta Luka, violon

François Menut, violon

Pauline Le Toullec, alto

Nicolas Menut, violoncelliste et directeur artistique

Laurène Barbier-Combelles, violoncelliste et directrice de production

Guillaume Girma, contrebasse

contact@fineproduction.fr https://www.fineproduction.org/festival-2021

Respect des mesures sanitaires en vigueur. Accès au site sur présentation d'un pass sanitaire.

