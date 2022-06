Festival Confettis : Des musiques actuelles pour le jeune public, 1 juin 2022, .

Festival Confettis : Des musiques actuelles pour le jeune public

2022-06-01 – 2022-06-08

Sensibilisation, démocratisation, éducation, découverte active : le festival Confettis est dédié aux musiques actuelles et au jeune public, du 1er au 8 juin 2022. Des spectacles pour les tout-petit·es, les moyen·nes et les grand·es, des laboratoires de création, des ateliers… le festival s’adresse à tou.tes, dès 1 an.

Alors, venez vivre avec nous une semaine palpitante de créations, de rires et de musique !

Plus d’information et réservations sur http://lacarene.fr

dernière mise à jour : 2022-05-28 par