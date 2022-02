Festival complot sur le campus Institut National Universitaire Champollion Albi Catégories d’évènement: Albi

Au croisement d’influences venant de toutes parts, Taxi Kebab est la collision entre synthétiseurs, boîtes à rythmes, guitares modulées et buzuq amplifié. Dans une réappropriation de sa langue paternelle, c’est à travers un registre poétique libérateur que Lea Leïla Jiqqir interfère avec les arpèges acides et nappes ruisselantes entraînées par les expérimentations de Romain Henry aux machines. Majoritairement électronique, la musique du duo franco-marocain côtoie parfois des influences kraut rock, psyché, techno, habitées par le spectre des racines nord-africaines. Laissant apparaître des bribes d’identités troubles, leur son, comme une échappée nocturne, sillonne les paysages à travers un son brut, psyché, résolument désorienté et désoriental. [lestontonstourneurs.com/taxi-kebab/](http://lestontonstourneurs.com/taxi-kebab/) Foyer, Bâtiment Pascal(e) Ambic Gratuit Accès avec pass sanitaire Un mini complot sur le campus # 15 est organisé les 14 & 15 avril 2022. Eco-festival gratuit et ouvert à tous organisé par les Comploteurs festifs. Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi Tarn

