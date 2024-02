Festival Comment Dire Targon, vendredi 8 mars 2024.

Festival Comment Dire Targon Gironde

Pour sa 15ème édition, le Festival de poésie et de création contemporaine, Comment Dire, met particulièrement à l’honneur les femmes, soulignant leur contribution significative à l’univers poétique. Des artistes renommées et émergentes se succèdent sur scène, partageant leurs visions uniques du monde à travers des actes riches en émotion et en créativité. Des concerts, des lectures, des performances, du théâtre sont au cœur de cette édition spéciale, offrant une diversité de perspectives et d’expressions artistiques.

Buvette et restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-09

Allée d’Amour

Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine

