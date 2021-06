Festival Commedia dell’arte – Les amants de Vérone Saint-Jacques-sur-Darnétal, 29 juin 2021-29 juin 2021, Saint-Jacques-sur-Darnétal.

Festival Commedia dell’arte – Les amants de Vérone 2021-06-29 20:00:00 – 2021-06-29 23:00:00 Salle polyvalente de l’Entre Seine 1 passage de la chaudière

Saint-Jacques-sur-Darnétal 76160 Saint-Jacques-sur-Darnétal

Cette comédie rocambolesque bâtie sur une trame nourrie d’improvisations et de Lazzis reprend les codes de cet art ancestral qu’est la Commedia Dell’arte. Un spectacle d’où vous ressortirez revigoré et plein d’énergie !

Un univers 100% Commedia Dell’arte.

Une valse effrénée de personnages hauts en couleurs qui se poursuivent, se perdent, se travestissent, des combats d’épées, des masques, des costumes flamboyants, de l’amour, de la jalousie, de l’humour, du chant, de la danse.

Tout est là pour vous transporter dans la véritable histoire de Roméo & Juliette !!!

4è édition du 29/06 au 11/07

Festival de théâtre en extérieur

Des masques, de l’escrime, des acrobaties, de l’humour, du rire, de la romance, du chant, de la danse, des combats, tout est réunis pour vous emporter dans un tourbillon de plaisir et d’émotions intenses. Durant une semaine, de nouveaux spectacles et un stage d’escrime théâtral vous seront proposés dans quatre lieux différents. Tous en extérieur, sur un tréteau en bois, dans la plus pure tradition Italienne.

Cette comédie rocambolesque bâtie sur une trame nourrie d’improvisations et de Lazzis reprend les codes de cet art ancestral qu’est la Commedia Dell’arte. Un spectacle d’où vous ressortirez revigoré et plein d’énergie !

Un univers 100% Commedia…

Cette comédie rocambolesque bâtie sur une trame nourrie d’improvisations et de Lazzis reprend les codes de cet art ancestral qu’est la Commedia Dell’arte. Un spectacle d’où vous ressortirez revigoré et plein d’énergie !

Un univers 100% Commedia…

Cette comédie rocambolesque bâtie sur une trame nourrie d’improvisations et de Lazzis reprend les codes de cet art ancestral qu’est la Commedia Dell’arte. Un spectacle d’où vous ressortirez revigoré et plein d’énergie !

Un univers 100% Commedia Dell’arte.

Une valse effrénée de personnages hauts en couleurs qui se poursuivent, se perdent, se travestissent, des combats d’épées, des masques, des costumes flamboyants, de l’amour, de la jalousie, de l’humour, du chant, de la danse.

Tout est là pour vous transporter dans la véritable histoire de Roméo & Juliette !!!

4è édition du 29/06 au 11/07

Festival de théâtre en extérieur

Des masques, de l’escrime, des acrobaties, de l’humour, du rire, de la romance, du chant, de la danse, des combats, tout est réunis pour vous emporter dans un tourbillon de plaisir et d’émotions intenses. Durant une semaine, de nouveaux spectacles et un stage d’escrime théâtral vous seront proposés dans quatre lieux différents. Tous en extérieur, sur un tréteau en bois, dans la plus pure tradition Italienne.

dernière mise à jour : 2021-06-12 par