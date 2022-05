Festival Commedia dell’arte, 29 juin 2022, .

Festival Commedia dell’arte

2022-06-29 – 2022-07-06

5ème édition Festival de théâtre en extérieur

Des masques, de l’escrime, des acrobaties, de l’humour, du rire, de la romance, du chant, de la danse, des combats, tout est réunis pour vous emporter dans un tourbillon de plaisir et d’émotions intenses. Durant une semaine, de nouveaux spectacles vous seront proposés dans six lieux différents. Tous en extérieur, sur un tréteau en bois, dans la plus pure tradition Italienne.

