Festival Comme une Image Eguisheim, 4 juin 2022, Eguisheim.

Festival Comme une Image Eguisheim

2022-06-04 – 2022-06-04

Eguisheim Haut-Rhin

Eguisheim n’est pas que … un village de carte postale aux ruelles ombragées et fleuries, au château et fontaines intemporels, aux façades colorées et maisons nichées aux creux d’un rempart survolé de cigognes.

C’est aussi un lieu où la création prend forme et vie.

Depuis 2015, le temps d’un week-end, illustrateurs, peintres, photographes, sculpteurs et vidéastes, jeunes du Service Animation Jeunesse de la Communauté de Communes “Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux”, et animateurs de la Médiathèque de Rouffach investissent cours et lieux forts de la cité : Espace Culturel les Marronniers, cours de vignerons, ateliers d’artistes résidents, Château St-Léon, galerie du Remp’Art,…

Le temps d’un week-end, Eguisheim met à l’honneur les artistes de la région : illustrateurs, peintres, photographes, sculpteurs, conteurs, musiciens et animateurs de la Médiathèque de Rouffach, pour partager leur savoir faire, permettre de découvrir leur art dans un souci d’échange et de convivialité.

Eguisheim

