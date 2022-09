Festival Coméd’Istres Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-10-07 – 2022-10-09

Bouches-du-Rhône Crée en 1998, le but est de réunir des troupes locales autour d’ un festival afin de partager et faire partager l’amour des planches, promouvoir le théâtre amateur et, favoriser les échanges entre les troupes et le public.

Cette rencontre est une vrai fête du théâtre !



Au programme 3 spectacles amateurs et 2 spectacles professionnel. Festival de théâtre amateur organisé par la compagnie Evênement.

