Festival Cognac Blues Passions | The Inspector Cluzo, Rival Sons, Tribute to Calvin Russell, Robert Jon & The Wreck Jardin Public Cognac, vendredi 5 juillet 2024.

Festival Cognac Blues Passions | The Inspector Cluzo, Rival Sons, Tribute to Calvin Russell, Robert Jon & The Wreck Jardin Public Cognac Charente

Du 2 au 6 juillet 2024, le festival Cognac Blues Passions vous invite pour sa 31ème édition !

Le 5 juillet 2024, rendez-vous au jardin public de Cognac avec les artistes The Inspector Cluzo, Rival Sons, Tribute to Calvin Russell, Robert Jon & The Wreck.

15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-07-05

Jardin Public Boulevard Denfert Rochereau

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival Cognac Blues Passions | The Inspector Cluzo, Rival Sons, Tribute to Calvin Russell, Robert Jon & The Wreck Cognac a été mis à jour le 2024-02-23 par Destination Cognac