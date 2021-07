Cazères Communauté de Communes Coeur de Garonne Cazères, Haute-Garonne Festival Coeur Estival Communauté de Communes Coeur de Garonne Cazères Catégories d’évènement: Cazères

du dimanche 25 juillet au samedi 28 août à Communauté de Communes Coeur de Garonne

APRES L’EDITION 2020 ANNULEE EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE, LE FESTIVAL COEUR ESTIVAL REVIENT CET ETE AVEC 4 JOURNEES CULTURELLES ET FESTIVES EN COEUR DE GARONNE. Le programme 2021 sera riche en découvertes aux 4 coins du territoire. Alors laissez-vous guider et retrouvez les artistes, les associations et les producteurs locaux avec la complicité des communes du territoire Coeur de Garonne, de la Maison de la Terre et de l’Office de tourisme intercommunal. L’organisation cette année impose des jauges limitées. Des réservations sont mises en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Toutes les animations et les concerts sont gratuits. Merci de respecter les consignes sanitaires qui vous seront indiquées. Le programme détaillé est à votre disposition dans nos Bureaux d’Information Touristique.

Gratuit

Coeur Estival est un festival itinérant proposant durant l’été des rendez-vous culturels sur le territoire Coeur de Garonne. Communauté de Communes Coeur de Garonne 31220 Cazères Cazères Haute-Garonne

2021-07-25T16:00:00 2021-07-25T22:00:00;2021-08-01T16:00:00 2021-08-01T22:00:00;2021-08-21T16:00:00 2021-08-21T22:00:00;2021-08-28T16:00:00 2021-08-28T22:00:00

