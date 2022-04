FESTIVAL COCYCLETTE : Le vélo urbain en fête La Maison du Zéro Déchet, 30 avril 2022, Paris.

À l’occasion des 3 ans de l’association, Cocylette organise un festival le samedi 30 avril 2022 ! On vous attend pour les jeu de piste, ateliers, table ronde et balades !

Date et horaire exacts : Le samedi 30 avril 2022

de 11h00 à 19h00

gratuit

L’objectif ? Vous rencontrer et donner envie au plus grand nombre d’utiliser le vélo comme moyen de transport au quotidien. Plusieurs animations : jeu de piste, ateliers, table ronde et balades, seront proposées afin de vous faire découvrir ou redécouvrir le vélo urbain.

La Maison du Zéro Déchet, lieu de référence de l’écologie dans le 12ème arrondissement, nous accueillera pour cet événement.

N’hésitez pas à nous contacter et nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus des informations.

La Maison du Zéro Déchet 1 Pass. Jaqueline Giraud Paris 75012

