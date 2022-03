Festival Cocorico Electro Château de la Ferté-Saint-Aubin, 14 juillet 2022, La Ferté-Saint-Aubin.

Festival Cocorico Electro

du jeudi 14 juillet au samedi 16 juillet à Château de la Ferté-Saint-Aubin

Le Cocorico Electro fait son grand retour cette année. Pour cette 4e édition le festival se déroulera sur 3 jours, les 14, 15 et 16 juillet 2022 au château de la Ferté-Saint-Aubin. C’est une fête à la française revisitée, un château du XVIIème siècle, des DJs français, un show lumière et un feu d’artifice exceptionnel ! Chaque été le château de la Ferté-Saint-Aubin devient le plus grand poulailler de France. Venez vivre l’événement électro incontournable de Sologne ! Notre programmation : JEUDI 14 JUILLET LOST FREQUENCIES – FLORIAN PICASSO – PALAVAS VENDREDI 15 JUILLET BOB SINCLAR – BREAKBOT & IRFANE – BUSY P – JEAN TONIQUE – CITADELLE SAMEDI 16 JUILLET BON ENTENDEUR – SYNAPSON – MICHAEL CALFRAN – LUBERJACK – ANORAAK Informations pratiques Jeudi : Ouverture des portes à 19h – Fermeture à 2h. Vendredi : Ouverture des portes à 17h – Fermeture à 2h. Samedi : Ouverture des portes à 16h – Fermeture à 2h. Vaste parking gratuit sur place Co-covoit’ : [https://www.facebook.com/groups/235347043909070/](https://www.facebook.com/groups/235347043909070/) Train & Navette : à venir ! Camping Restauration Des stands variés seront dédiés à l’importante mission de ravir vos papilles et vous donner des forces tout au long du festival Le perchoir : espace VIP Prenez de la hauteur, vivez le festival autrement grâce aux aménagements premium. À plus de 3 mètres pour profiter d’une vue insolite sur la scène, le château, le coucher de soleil et le feu d’artifice ! Formule entreprise Rejoignez le Club Cocorico et devenez partenaire. Profitez d’espaces privatisés au cœur du perchoir avec une vue exceptionnelle sur le château et la mainstage, pour profiter entre collègues, collaborateurs, ou bien avec vos clients d’un moment unique. Contactez-nous pour plus d’informations : [cocorico@asso-atelier.fr](mailto:cocorico@asso-atelier.fr) Cashless Toutes les infos sur le cashless [https://www.cocorico-electro.fr/cashless/](https://www.cocorico-electro.fr/cashless/) Contact [cocorico@asso-atelier.fr](mailto:cocorico@asso-atelier.fr) Site internet [https://www.cocorico-electro.fr/](https://www.cocorico-electro.fr/) Suivez-nous Facebook : [https://www.facebook.com/CocoricoElectro](https://www.facebook.com/CocoricoElectro) Instagram : [https://www.instagram.com/cocoricoelectro/](https://www.instagram.com/cocoricoelectro/) Twitter : [https://twitter.com/cocoricoelectro?lang=fr](https://twitter.com/cocoricoelectro?lang=fr) LinkedIn : [https://www.linkedin.com/company/cocorico-electro/](https://www.linkedin.com/company/cocorico-electro/) Youtube : [https://www.youtube.com/channel/UCyO2eUp9hYRrOqdCPFnC4PQ](https://www.youtube.com/channel/UCyO2eUp9hYRrOqdCPFnC4PQ)

Billetterie https://www.cocorico-electro.fr/billetterie/

Château de la Ferté-Saint-Aubin 2-4 Rue du Général Leclerc La Ferté-Saint-Aubin Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-14T19:00:00 2022-07-14T19:30:00;2022-07-15T17:00:00 2022-07-15T17:30:00;2022-07-16T16:00:00 2022-07-16T16:30:00