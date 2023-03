Festival Cluny Danse Rue de l’abbatial, 12 mai 2023, Cluny .

Festival Cluny Danse

2023-05-12 – 2023-05-21

EUR Les saints de glaces passés, c’est le moment de se déhancher ! Le festival Cluny Danse revient pour sa 11ème année !

Depuis 11 ans, nous prenons plaisir à partager des émotions avec vous, à danser ensemble et à construire des moments de vie qui nous unissent.

Le Festival Cluny Danse est un festival pour toutes et tous, et surtout pour chacun·e.

Spectacles, ateliers de pratique artistique, déambulations, il est temps de nous retrouver !

L’année 2023 est le début d’un nouveau cycle, d’une nouvelle décennie. Cette édition, nous l’avons souhaité innovante et festive. Pour cette raison, nous repartons sous une nouvelle formule : pour la première fois, le festival se déroulera sur 10 jours et s’ouvrira le vendredi 12 mai 2023.

Nous accueillons cette année Marine Colard, Justine Berthillot, le Collectif ÈS et pleins d’autres.

Cluny Danse se réinventera à travers un nouveau rendez-vous musical : une groove party en deux « parties ». A cette occasion, nous mettrons à l’honneur deux femmes DJ, Marine Cheravola et Anne-Laure Sanchez. Nous accueillerons également quatre compagnies étrangères. Groupes semi-professionnels, écoles de danse, conservatoires… comme d’habitude, Cluny Danse mettra à l’honneur des groupes amateurs venus de tout le département.

Nous vous donnons donc rendez-vous à Cluny et à Charnay-Lès-Mâcon pour fêter notre 11ème édition !

Nous avons hâte de vous fêter la danse avec vous !

coordination@festivalclunydanse.com https://festivalclunydanse.com/

