FESTIVAL CLASSIQUE ESTIVAL – ” TRIO “COL CANTO”

FESTIVAL CLASSIQUE ESTIVAL – ” TRIO “COL CANTO”, 13 août 2022, . FESTIVAL CLASSIQUE ESTIVAL – ” TRIO “COL CANTO”

2022-08-13 – 2022-08-13 Billetterie en vente dans les Bureaux dès le 1er juin. Isabelle CHEGUILLAUME, Soprane

Carla LANTELME, Flûte Traversière

Linda LOMBARDOZZI, Piano Cet ensemble présentera un florilège musical et voix de

Schubert à Piazzola . Trois musiciennes dynamiques et

passionnées qui enchanteront cette soirée de clôture du festival Mozart – Mendelssohn Billetterie en vente dans les Bureaux dès le 1er juin. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville