Festival classique estival Quintette Amicita La Bernerie-en-Retz

Dans le cadre du Festival de musique classique estival de La Bernerie-en-Retz, venez écouter le Quintette Amicita.

Voyagez au son des violons, violoncelle, alto et clarinette dans ce joli écrin de la verrière du Domaine de la Gressière avec le Quintette Amicita

Pratique:

on peut se garer dans l’enceinte du château mais aussi venir à pied du centre-ville, ce n’est qu’à 400m

on découvre en même temps le domaine, son restaurant, son bar à cocktails, l’hôtel

la vue est superbe sur les hauteurs de La Bernerie, la mer, le village

tout à côté, rencontrez Anne-Claire et les Petits fruits de la Baie

Billetterie en vente dans tous les Bureaux d’Information Touristique de la Destination Pornic ainsi qu’au Bureau Principal de Pornic dès le 1er juin (ou sur place les soirs de concerts)

L’assurance de passer un moment inoubliable dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13

fin : 2024-08-13

Château de la Gressière

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire emab44@gmail.com

