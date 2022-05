FESTIVAL CLASSIQUE ESTIVAL – DUO “GUITARES ET THÉORBES” MUSIQUE ET INSTRUMENTS BAROQUES La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique

FESTIVAL CLASSIQUE ESTIVAL – DUO “GUITARES ET THÉORBES” MUSIQUE ET INSTRUMENTS BAROQUES La Bernerie-en-Retz, 10 août 2022, La Bernerie-en-Retz. FESTIVAL CLASSIQUE ESTIVAL – DUO “GUITARES ET THÉORBES” MUSIQUE ET INSTRUMENTS BAROQUES La Bernerie-en-Retz

2022-08-10 – 2022-08-10

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique Etienne CANDELA, Guitare,

Olivier PELMOINE, Théorbes, Guit. Baroque



Entremêlant les timbres et les couleurs, ils nous

proposent un voyage atemporel et intercontinental

mettant en évidence les liens de parenté entre les danses

à travers les s emab44@gmail.com +33 6 70 15 15 36 http://www.emab44.wix.com/musiquedansebernerie La Bernerie-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu La Bernerie-en-Retz Adresse Ville La Bernerie-en-Retz lieuville La Bernerie-en-Retz Departement Loire-Atlantique

La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bernerie-en-retz/

FESTIVAL CLASSIQUE ESTIVAL – DUO “GUITARES ET THÉORBES” MUSIQUE ET INSTRUMENTS BAROQUES La Bernerie-en-Retz 2022-08-10 was last modified: by FESTIVAL CLASSIQUE ESTIVAL – DUO “GUITARES ET THÉORBES” MUSIQUE ET INSTRUMENTS BAROQUES La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz 10 août 2022 La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique