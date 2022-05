FESTIVAL CLASSIQUE ESTIVAL – DUO “GUITARE ET HARPE “

FESTIVAL CLASSIQUE ESTIVAL – DUO “GUITARE ET HARPE “, 8 août 2022, . FESTIVAL CLASSIQUE ESTIVAL – DUO “GUITARE ET HARPE ”

2022-08-08 – 2022-08-08 Billetterie en vente dans tous les Bureaux d’Information Touristique de la Destination Pornic ainsi qu’au Bureau Principal de Pornic dès le 1er juin. Aliénor MANCIP, Harpe

Etienne CANDELA, Guitare





Belle harmonie entre deux instruments à cordes,

Un moment de partage pour ce programme

s’intitulant “FANDANGO”



L.Boccherini – M.de Falla – J.Rodrigo – A. Piazzolla

M.D.Pujol –

