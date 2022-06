Festival « Classique en Marensin » Linxe, 5 août 2022, Linxe.

Festival « Classique en Marensin »

Parc Dufau Linxe Landes

2022-08-05 – 2022-08-07

Linxe

Landes

Ce festival a été créé pour démocratiser la musique classique sur le territoire local avec :

– une entrée libre qui permet l’accès à tous les publics

– des musiciens de qualité puisque tous sont issus de Conservatoires Supérieurs.

– un pot offert à la fin de chaque concert afin de créer du lien entre le public et les artistes.

Au programme cette année :

Vendredi à 21 h :

Eloise Fagalde et Clément Rataud,

piano- violoncelle- danse : Brahms, Chostakovitch, Tchaïkovski

samedi à 21 h :

Julien Gaudinière et Florent Feral, piano 4 mains: Schumann, Dvorak, Rachmaninov

Dimanche à 11 h 30 :

Tristan Darrieumerlou, piano solo: Mozart, Liszt, Chopin, Beethoven

+33 6 62 50 21 71

CLNT

Linxe

dernière mise à jour : 2022-06-25 par