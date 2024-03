Festival ClassiCahors Musiques et chants klezmer et napolitains Les jardins d’Henri-Martin Marquayrol Cahors, mercredi 24 juillet 2024.

Un dialogue passionnant entre musiques klezmer, mélodies méditerranéennes et chants napolitains.

Le klezmer est une tradition musicale instrumentale des juifs ashkénazes (d’Europe centrale et de l’Est) qui s’est développée à partir du XV° siècle.

Elle puise ses origines dans les musiques du Moyen-Orient, d’Europe centrale et d’Europe de l’Est (slaves et tziganes).

La musique klezmer est marquée par les voyages, les exils, la nostalgie mais célèbre également la joie et la fierté d’un peuple. Fervente ou nostalgique, elle peut prendre en quelques notes des accents festifs et irrésistiblement entraînants.

Une complicité artistique parfaite dans un programme enivrant.

En partenariat avec l ‘association des Jardinns Henri MARTIN MARQUAYROL à LABASTIDE-DE-VERT

En partenariat avec l’association Graines d’ Etoiles

Pierre-Emmanuel Roubet, ténor

Camille Humeau, clarinette 25.825.8 25.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 20:00:00

fin : 2024-07-24

Les jardins d’Henri-Martin Marquayrol 500 Rte du Mas Nève

Cahors 46150 Lot Occitanie

