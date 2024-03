Festival ClassiCahors Musiques et chants klezmer et napolitains Cahors, mardi 23 juillet 2024.

Un dialogue passionnant entre musiques klezmer, mélodies méditerranéennes et chants napolitains.

Le klezmer est une tradition musicale instrumentale des juifs ashkénazes (d’Europe centrale et de l’Est) qui s’est développée à partir du XV° siècle.

Elle puise ses origines dans les musiques du Moyen-Orient, d’Europe centrale et d’Europe de l’Est (slaves et tziganes).

La musique klezmer est marquée par les voyages, les exils, la nostalgie mais célèbre également la joie et la fierté d’un peuple. Fervente ou nostalgique, elle peut prendre en quelques notes des accents festifs et irrésistiblement entraînants.

Une complicité artistique parfaite dans un programme enivrant.

Un cocktail dînatoire gourmand composé de produits locaux et de vins du terroir est proposé à l’issu du concert pour profiter du site merveilleux de Saint-Cirq-Lapopie 40.840.8 40.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 20:00:00

fin : 2024-07-23

Théâtre de verdure la Fourdonne

Cahors 46330 Lot Occitanie

