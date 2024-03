Festival ClassiCahors Local Brass Quintet Place Jean-Jacques Chapou Cahors, mardi 6 août 2024.

Lauréat du prestigieux concours international d’Osaka au Japon, artiste Jeunes Talents depuis 2017 et soutenus par le Mécénat Musical de la Caisse des dépôts, le Local Brass Quintet est l’un des ensembles les plus dynamiques de sa génération.

Novateurs, généreux et complices, ces musiciens donnent du souffle et de la fraîcheur à une formation connue le quintette de cuivres.

Cinq souffleurs de talent, solistes des prestigieux orchestres comme l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Opéra Orchestre National de Montpellier, l’Orchestre national de Cannes.

Cinq cuivres soudés autour d’un répertoire divertissant et hardi qui s’adresse à tous et mêle morceaux choisis, musique populaire, pièces originales et transcriptions.

Javier Rossetto et François Petitprez trompettes

Benoît Collet cor

Benjamin Gallon trombone

Tancrède Cymerman tuba

Les réservations se font :

soit en ligne (sur festik.net),

soit à l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot,

soit par un courrier accompagné du règlement à l’ordre de ClassiCahors (Classicahors, Place Bessières, Espace Clément Marot, 46000 Cahors)

Repli à l’auditorium du Grand Cahors à Cahors en cas d’intempéries 1818 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 21:00:00

fin : 2024-08-06

Place Jean-Jacques Chapou Cour de la Préfecture

Cahors 46000 Lot Occitanie

