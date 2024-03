Festival ClassiCahors Les sacqueboutiers Lherm, jeudi 1 août 2024.

Festival ClassiCahors Les sacqueboutiers Lherm Lot

MUSIQUES ANCIENNES POPULAIRES ET SACREES

Daniel Lassalle, sacqueboute

Benoit Albert, guitare

Grégory Daltin, accordéon

Florent Tisseyre, percussions

Musiques populaires et sacrées

Au carrefour des musiques anciennes, traditionnelles et improvisées, ils tracent un itinéraire jusqu’alors peu emprunté, guidé par un instrumentarium inhabituel accordéon, sacqueboute, guitare et percussions.

Au gré des rencontres, Vita Bella nous parle de ses amours musicales les musiques anciennes sacrées et profanes, mais aussi les musiques populaires d’Afrique du nord, du Japon ou du bassin méditerranéen.

Ce sont autant d’étapes d’un voyage géographique et imaginaire où se tissent les échos lointains de traditions ancestrales que nos quatre musiciens revivifient de leur savoir faire d’aujourd’hui. 25.825.8 25.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 20:00:00

fin : 2024-08-01

Église de LHERM

Lherm 46150 Lot Occitanie

L’événement Festival ClassiCahors Les sacqueboutiers Lherm a été mis à jour le 2024-03-14 par OT Cahors Vallée du Lot